Um jovem, de 18 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo, clonagem de veículo, receptação e direção perigosa, após tentar fugir de uma abordagem policial na madrugada desta quinta (20) no bairro Mariano Procópio em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais se deparam com o carro, um fiat uno, transitando pela contramão e com os faróis apagados. Foi dada a ordem de parada, porém o jovem desobedeceu os policiais e fugiu pela contramão em alta velocidade. No cruzamento da Avenida Brasil com a rua Senador Feliciano Pena, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um muro.



Após as buscas no automóvel, foi localizado um carregador estendido, municiado com 27 munições de 9 milímetros, um pino de cocaína, touca ninja e outros materiais. Em consulta ao chassi do veículo, os policiais verificaram que a placa não pertencia ao carro e confirmaram existência de queixa furto/roubo do automóvel, da placa original.

O jovem relatou para os militares que durante a fuga arremessou um pistola, calibre 9 milímetros israelense Ramon com 9 munições, para fora do carro. Ela foi localizada às margens do Rio Paraibuna, pelos militares.

O jovem também contou que era de Ponte Nova e veio para Juiz de Fora comprar o veículo. Ele alegou que pagou R$3mil pelo carro e que tinha ciência de que o automóvel era clonado.

Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.







FOTO: PMMG - Reprodução

PMMG - Reprodução

