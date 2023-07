Dois jovens, de 21 e 22 anos, que estariam negociando a venda de armas, foram presos por porte ilegal de arma de fogo na noite desta quarta (19), no bairro São Benedito, Zona Leste de Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações de que indivíduos estavam negociando a venda de armas de fogo no bairro. Os policiais então planejaram uma operação e visualizaram os suspeitos com as características informadas na denúncia.



Eles foram abordados e durante as buscas os militares localizaram e apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um carregador de munições calibre 9 milímetros, uma pistola 7,65 milímetros, um carregador de munições calibre 7,65 milímetros, três munições calibre 7,65 milímetros, um celular, uma porção de maconha e um veículo.

Os jovens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Plantão juntamente com o material apreendido na ação. O veículo foi encaminhado para o pátio credenciado do Detran.

