Devido aos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Feminina, o Departamento de Atendimento ao Cidadão (DAC) fará atendimento em horários diferenciados na segunda-feira (24) e na quarta-feira, dia 2 de agosto.



Na segunda, o funcionamento será de 12h às 18h. Já em 2 de agosto, o expediente será das 11h às 17h. A medida é válida para todas as unidades de Atendimento ao Cidadão do município. Nos demais dias, o atendimento ocorre normalmente, no horário de 9h às 15h, mediante agendamento prévio através dos telefones: (32) 2104-8530, (32) 2104-8531, (32) 2104-8580 e (32) 3690-8151.



Tags:

Copa | Copa do Mundo | Horários