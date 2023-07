Nessa quarta-feira (19), uma operação realizada em conjunto pelos Agentes da Guarda Municipal e Fiscais de Posturas da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur), com o apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), apreendeu 2.304 itens que seriam comercializados de maneira irregular em Juiz de Fora. O responsável pelo material apreendido foi autuado no valor de R$ 6 mil.

Os itens foram localizados em um depósito de mercadorias na Rua Cesário Alvim, na região leste da cidade, e lá foram apreendidos diversos aparelhos eletrônicos, acessórios de celular e óculos de grau, todos sem contar com as devidas notas fiscais. Além dos itens, foram encontradas estruturas como carrinhos de mercado, tendas, barracas, caixotes, lonas, cavaletes e araras que eram utilizados para comercializar os produtos nas ruas sem o licenciamento correto. As mercadorias eram fornecidas a trabalhadores que atuam em condições precárias no centro da cidade.