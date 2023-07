Um homem de 45 anos foi preso após furtar equipamentos na Unidade Básica de Saúde do Bairro Monte Castelo, Zona Norte da cidade, na manhã da quarta-feira (19). O suspeito foi agredido por populares depois de furtar materiais do médico que estava de serviço. Em um momento em que o profissional se ausentou do consultório, o sujeito entrou, pegou aparelhos que estavam em cima da maca e saiu.



Segundo o registro feito pela Polícia Militar, que esteve no local e prendeu em flagrante o autor, ele foi atendido na própria unidade de saúde, sendo medicado e liberado. Em vídeo compartilhado pelo presidente do Conselho Local de Saúde do Bairro Monte Castelo, Marcelo Palomino, explica que o equipamento furtado pertence ao médico. Que ele comprou com recursos próprios para atender melhor aos usuários da unidade.



"Estamos tomando todas as devidas providências para que isso não aconteça mais. Temos que deixar bem claro que, quando acontece uma coisa dessas, depois, a gente fica se perguntando, porque os médicos não vêm para a UBS? porque eles não estão querendo vir para cá? é por causa desses acontecimentos. Quem sai perdendo é a população", afirmou. Marcelo pediu que os moradores tenham uma atenção maior e ajudem a denunciar esse tipo de ação.

A Prefeitura de Juiz de Fora reiterou que foi registrado boletim de ocorrência e que toda a assistência foi prestada aos servidores.

Tags:

Flagrante | Polícia | Preso