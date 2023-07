A Polícia Militar apreendeu, nesta quinta (20) quatro armas de fogo em operação contra homicídios, nas Zonas Norte e Sul de Juiz de Fora. Dois homens, de 26 e 50 anos, foram presos na ação. Um jovem, de 24 anos, conseguiu fugir.

De acordo com informações da PM, com o homem de 50 anos a guarnição encontrou uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38. ele foi abordado no bairro Nova Benfica após denúncias anônimas informarem que ele estaria armado. Além das armas foram encontradas 35 munições calibre 380 e cinco calibre 38. A suspeita é de que o homem possivelmente iria vender as armas.

Já as outras duas armas foram encontradas na Zona Sul da cidade. Segundo a Polícia Militar, os policiais receberam informações de que no bairro Sagrado Coração o jovem de 24 ano, que é foragido da justiça, estaria escondido na casa dos pais. Ao chegarem no endereço viram o jovem no portão que, ao perceber a presença da PM, conseguiu fugir pelos fundos da casa, por uma área de mata e se escondeu em um vestiário abandonado de um campo de futebol. Os policias cercaram o local, porém o jovem correu pelo campo e, ao tentar pular uma cerca de arame, deixou cair uma pistola calibre 380. Ele conseguiu escapar da polícia ao pular em um córrego da região e até o momento não foi localizado.



No Bairro Bom Pastor, divisa com o Guaruá, o jovem 26 anos, foi preso quando pilotava uma moto. Conforme detalhes repassados pela PM, ao perceber que seria abordado, demonstrou nervosismo, mas foi contido pelos militares. Com ele foi encontrado um revólver calibre .22 municiado com sete cartuchos intactos.



Os dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o armamento apreendido na ação.

