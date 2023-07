Nesta quinta-feira (20), o projeto de lei que cria o Parque Municipal da Represa São Pedro foi sancionado. Segundo o executivo, na contrapartida do projeto, o Município está disponibilizando áreas ao particular, que passará ao Município a Área no Entorno da Represa São Pedro. Para isso, foi assinado um documento que permite a permuta entre a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) e a Sociedade Empresária Flor de Liz Imóveis LTDA, para a construção do Parque.



A Sociedade Empresária Flor de Liz Imóveis LTDA, como parte do projeto, também construirá uma nova creche de 600m² no entorno do bairro São Pedro, além de reflorestar todo o horto, exceto os 5.000m² que foram o objeto da permuta, a recolocação do Ecoponto no bairro Linhares entre outras melhorias.



Destacando os benefícios desse empreendimento do novo parque para a área da Cidade Alta, o vereador Juraci Scheffer conta: “Este parque é um sonho que temos há muitos anos e agora se torna um grande presente para Juiz de Fora. É um local bucólico e preservado, um local em que as famílias de Juiz de Fora poderão visitar frequentemente."



Rodrigo Mendonça, diretor da Sociedade Empresária Flor de Liz Imóveis, comemorou a criação do Parque para a cidade. “Ficamos muito satisfeitos, muito honrados de participar de um projeto tão importante para a cidade de Juiz de Fora. A qualidade das áreas públicas tem uma relação direta com a qualidade de vida do cidadão. O esforço que a Prefeitura tem feito para qualificar as áreas comuns do nosso município tem sido muito relevante e tenho certeza que o impacto será muito positivo em um curtíssimo prazo. O parque São Pedro é um belo presente para a cidade de Juiz de Fora”.



A área do entorno da represa em que a PJF toma posse compreende 736.191,30 m² e está localizada à margem esquerda da antiga estrada Juiz de Fora-Torreões. Já as cedidas por parte do Executivo são quatro áreas compreendidas entre a Avenida Prefeito Mello Reis, a Rua Diva Garcia e o loteamento Estrela Alta.

