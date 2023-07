Em função de obras na rede de esgoto do Bairro Fábrica na próxima segunda-feira (24), a partir das 7h30, a Rua Luís André Hagen, localizada no bairro Fábrica, e a Rua Maria Luíza Tostes, do bairro Esplanada, ficarão interditadas em Juiz de Fora. Por isso, as linhas que circulam no local terão um itinerário alternativo até o fim da obra.



As linhas 600 (Monte Castelo via Jardim São João) e 602 (Monte Castelo) sofrerão alterações apenas no sentido Centro/Bairro. As linhas 612 (Esplanada/Granbery) e 636 (Jardim Cachoeira/Rio Branco) terão alterações apenas no sentido Bairro/Centro.



Confira abaixo os desvios que serão realizados:

- Linhas 600 (Monte Castelo via Jardim São João) e 602 (Monte Castelo):

Sentido Centro/Bairro: ...Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Eduardo Weiss, Rua Baltazar Éberle..

Sentido Bairro/Centro: sem alteração.

- Linhas 612 (Esplanada/Granbery) e 636 (Jardim Cachoeira/Rio Branco):

Sentido Centro/Bairro: sem alteração

Sentido Bairro/Centro: ...Rua Maria Luiza Tostes, Rua Bias Fortes, Rua MIguel Couto, Rua Eduardo Weiss ...

