O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado em uma cela da Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, na manhã dessa sexta-feira (21). Segundo o registro, havia sinais de autoextermínio, que serão investigados pela Polícia Civil. Os detentos avisaram os policiais penais da situação, no momento da conferência nominal dos presos. Quando as equipes chegaram à cela, o indivíduo já não apresentava sinais vitais. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o registro de entrada na unidade prisional do detento ocorreu na terça-feira (18).

O Samu foi acionado e os profissionais constataram o óbito. A perícia da Polícia Civil foi ao local para os procedimentos cabíveis e a instituição também é a responsável pelas investigações criminais. A direção da unidade prisional abriu um procedimento de investigação interna para apurar administrativamente o ocorrido.

A ocorrência é a segunda consecutiva na unidade. Nesta quinta-feira (20), o corpo de um homem de 28 anos foi encontrado em outra cela, com características semelhantes. Ambas foram constatadas no período da manhã e os dois detentos deram entrada na unidade nesta semana.