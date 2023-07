A Igreja celebra, em 26 de julho, São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora. Por terem sido os avós de Jesus, são considerados os protetores de avós e avôs, que também têm o seu dia comemorado na mesma data.

Esta festa ganhou mais evidência depois que o Papa Francisco instituiu, em 2021, o “Dia Mundial dos Avós e dos Idosos”, a ser comemorado no quarto domingo de julho. Em 2023, a data cairá no próximo domingo (23) e trará o tema “A sua misericórdia se estende de geração em geração” (Lc 1,50).

Indulgência plenária

Por ocasião do 3º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, o Santo Padre concedeu indulgência plenária a todos aqueles que, além de cumprirem com as condições habituais (confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Papa), participarem, no dia 23 de julho, da celebração solene que o Papa Francisco presidirá na Basílica de São Pedro, ou das diversas celebrações que acontecerão em todo o mundo.

Esta indulgência plenária, diz o texto da Penitenciária Apostólica, “também poderá ser aplicada como sufrágio às almas do purgatório”, ou seja, por um defunto. O decreto ainda diz que a indulgência é concedida “aos fiéis que dedicarem tempo para visitar pessoalmente ou virtualmente, através dos meios de comunicação, os irmãos idosos necessitados ou em dificuldade (como os doentes, abandonados, os deficientes…)”.

A indulgência também pode ser lucrada pelos idosos doentes e todos aqueles que, "impossibilitados de deixar suas casas por motivo grave, se unirão espiritualmente às sagradas funções do Dia Mundial, oferecendo a Deus Misericordioso suas orações, suas dores e os sofrimentos de suas vidas, especialmente enquanto as palavras do Sumo Pontífice e as várias celebrações forem transmitidas pelos meios de comunicação”.

Programações festivas

Na Arquidiocese de Juiz de Fora, há quatro paróquias dedicadas à Sant’Ana e uma paróquia que, além de homenagear a mãe de Maria Santíssima, leva o nome de seu pai, São Joaquim. Essas cinco comunidades iniciaram a novena na segunda-feira, 17 de julho. Confira as programações especiais em honra aos avós de Jesus:

Juiz de Fora

Paróquia Sant’Ana – Vila Ideal

*A Matriz fica na Rua Afonso Celso, 95 - Bairro Vila Ideal

Até 25 de julho – Novena

19h – Missa

*Na terça-feira, 25 de julho, Dia de São Cristóvão, haverá bênção dos carros após a Missa.

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

14h30 – Procissão com a imagem de Sant’Ana

15h – Missa com os avós

18h – Terço em família

19h – Missa Solene

*A igreja estará aberta a partir das 8h para visitação.

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Sant’Ana e São Joaquim – Santana (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*A igreja fica na Rua Herman Toledo, 85 - Bairro Santana

Dia 21 de julho – Sexta-feira

19h30 – Missa pelas famílias

Dia 22 de julho – Sábado

18h – Missa da Saúde

Dia 23 de julho – Domingo

8h – Celebração

14h – Show de prêmios

19h30 – Missa com bênção da água e do sal

Dia 24 de julho – Segunda-feira

19h30 – Missa pelas mães

Dia 25 de julho – Terça-feira

19h30 – Missa pelos trabalhadores

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

15h – Missa dos devotos

19h – Procissão saindo da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes em direção à Igreja Sant’Ana e São Joaquim, onde haverá Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Outras cidades do território arquidiocesano

Paróquia Sant’Ana – Belmiro Braga/MG

*A Matriz fica na Rua Nicola Falci, 28 - Centro

Até 25 de julho – Novena

De 17 a 21 de julho

19h – Missa na Matriz

Dia 22 de julho – Sábado

18h – Celebração na Matriz

20h – Leilão comestível

21h – Quadrilha e apresentações musicais na Praça Sant’Ana

Dia 23 de julho – Domingo

9h – Carreata saindo da Gruta de São Cristóvão

11h – Missa na Matriz

12h – Almoço

15h – Show de prêmios e apresentação musical

Dias 24 e 25 de julho

19h – Missa

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

12h – “Um foguete em cada lar”

14h – Passeio ciclístico

17h – Missa solene na Praça Sant’Ana, seguida de procissão e queima de fogos

Paróquia Sant’Ana – Santana do Deserto/MG

*A Matriz fica na Praça Dr. Mauro Roquete Pinto, s/nº - Centro

Até 25 de julho – Novena

19h – Missas presididas por padres convidados e com bênçãos especiais

*Nos dias 21 e 22 de julho, haverá festival de prêmios e shows após as celebrações.

Dia 23 de julho – Domingo

10h – Missa com bênção para os trabalhadores da Assistência Social

12h – Almoço da Padroeira com música ao vivo

*Cardápio: arroz, tutu, farofa, salpicão e lagarto recheado.

13h30 – Show de prêmios e leilão de prendas

19h – Missa com bênção para comerciantes

Dia 25 de julho – Terça-feira

19h – Carreata de São Cristóvão e bênção para os motoristas saindo da Igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus (Silveira Lobo)

19h30 – Missa de encerramento da novena

*Após a celebração, haverá festival de prêmios e show.

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

10h – Missa com bênção para os avós

18h30 – Procissão luminosa seguida de Missa Solene

Paróquia Sant’Ana – Santana do Garambéu/MG

*A Matriz fica na Praça Dom Justino, 230 - Centro

Até 25 de julho – Novena

De 17 a 21 de julho

15h e 19h – Missas com bênçãos especiais e presença de padres convidados

*No dia 17 de julho, haverá procissão de Sant’Ana saindo da Sede do Rosário com o Terço dos Homens.

Dia 22 de julho – Sábado

10h – Procissão de São Francisco de Assis a cavalo saindo da Igreja Santa Luzia (Pico)

10h – Missa e Novena

19h – Procissão de Sant’Ana seguida de Missa e novena

Dia 23 de julho – Domingo

10h e 19h – Missa e Novena

*Após a celebração das 19h, haverá procissão de Nossa Senhora das Mercês e Nossa Senhora do Rosário.

Dia 24 de julho – Segunda-feira

10h – Missa e novena

14h – Leilão de bezerros

19h – Procissão de São Sebastião seguida de Missa e novena

Dia 25 de julho – Terça-feira

10h – Missa e novena

10h30 – Ciclismo com as crianças, conduzindo a imagem de São Cristóvão

17h – Carreata saindo da Igreja Santa Luzia (Pico) com as imagens de São Cristóvão e do Anjo da Guarda

19h – Missa e novena

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

6h, 10h, 13h, 16h e 18h – Missas festivas

*Às 17h haverá a Procissão de Sant’Ana.

Paróquia São Joaquim e Santa Ana – Santos Dumont/MG

*A Matriz fica na Rua Francisco Brechó, s/nº - Bairro Córrego do Ouro

Até 25 de julho – Novena

19h – Missas presididas por padres convidados

*Nos dias 19, 20 e 21 de julho, haverá quadrilhas após a missa. No dia 22, haverá apresentação musical.

Dia 23 de julho – Domingo

10h – Celebração

11h – Carreata e bênção dos carros

12h – Premiação do carro mais bonito

12h15 – Almoço

14h – Leilão e quadrilha da Catequese

15h – Show de prêmios

19h – Missa

20h30 – Quadrilha Balancê

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

17h30 – Recitação do Santo Terço na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, seguida de procissão solene dos padroeiros em direção à Matriz

19h – Missa solene

Igreja Santa Ana – Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A igreja fica na BR 040, Km 752 - Francesa (Área Rural)

De 23 a 25 de julho – Tríduo

19h – Celebração

Dia 26 de julho – Quarta-feira – Dia de São Joaquim e Sant’Ana

19h – Missa