Um carro, Renault Logan Prata, que foi roubado em um assalto à mão armada na noite de quinta (20), foi recuperado pela PM na noite desta sexta(21) no bairro Costa Carvalho, Zona Sudeste de Juiz de Fora. Um homem, de 24 anos, foi preso na ação.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento voltado para a localização do veículo, os policiais se depararam com o automóvel próximo ao Regional Leste. O motorista, ao perceber a presença da PM, fugiu em alta velocidade, desrespeitando a ordem de parada, e em direção aos policiais.

Ele bateu em dois veículos que estavam em sua frente, um Fox prata que teve a lateral direita traseira levemente danificada e um Ford Ka preto que teve a lateral traseira esquerda, pneu e lateral dianteira esquerda danificados, e um deles se retirou do local do acidente durante a imobilização do suspeito, que foi preso e encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro, onde foi constatado que ele sofreu uma leve lesão no joelho. Ele não possuía CNH nem permissão para dirigir.

O proprietário do veículo, um jovem de 24 anos, compareceu na Delegacia e reconheceu o suspeito por meio de foto. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.

assalto | Polícia | Polícia Militar | Preso