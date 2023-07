Um jovem, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas com 180 pedras dentro do carro que dirigia na noite deste domingo (23) no bairro Nossa Senhora Aparecida em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento no local, os policiais se depararam com o jovem, que dirigia um gol, em atitude suspeita.

Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém durante uma busca no interior do veículo foram encontradas 180 pedras de crack e um celular.

O jovem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material localizado na ação. O veículo que ele dirigia foi apreendido e removido para um pátio credenciado do Detran.





7 | Crack | Droga | Drogas | juiz de fora | Preso