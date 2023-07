A Secretaria de Estado de Saúde (SES)foi informada sobre um caso suspeito de doença hemorrágica que evoluiu para óbito em Juiz de Fora no sábado (22). A suspeita de febre maculosa está em investigação epidemiológica. Segundo a SES explicou que a vítima fatal, um adolescente de 13 anos, teve os primeiros sintomas no dia 18. Porém, houve agravamento súbito do quadro no dia 20 e o óbito ocorreu na madrugada do sábado (22).

Foram colhidas amostras para elucidar o diagnóstico, já que, como destacou a pasta, os sinais e sintomas da febre maculosa são similares a outras doenças febris hemorrágicas.

Ainda conforme a SES, embora os casos de Febre Maculosa Brasileira (FMB) possam ocorrer durante todo o ano, verifica-se que a maior frequência de casos é registrada no período de seca, especialmente entre os meses de abril a outubro. "Diante deste perfil epidemiológico, ressaltamos a importância de serem intensificadas, neste momento, ações de prevenção, monitoramento e comunicação de risco à população."



A Prefeitura de Juiz de Fora informou que, em 2023,Juiz de Fora não possui nenhum caso confirmado de febre maculosa até o momento. "A Secretaria de Saúde foi notificada sobre a suspeita na tarde do último sábado, 22. O caso está em investigação", reiterou.



