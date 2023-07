A partir desta quarta-feira (26) a Secretaria de Obras (SO) interdita a Rua Doutor Dirceu Andrade, no Bairro Dom Bosco, para realizar uma intervenção emergencial. O objetivo é efetuar um reparo da rede pluvial existente nas margens da Rua José Bispo dos Santos para a Rua Dr. Dirceu de Andrade.

Segundo a Prefeitura, as equipes da SO concentrarão os esforços na retirada de servidões antigas que podem prejudicar as moradias e implementar uma nova rede de drenagem, que trará melhores benefícios para a população, minimizando os problemas que o excesso de água pode causar, como deslizamentos, alagamentos e enchentes.

Desta forma, será preciso efetuar a interdição da Rua Dr. Dirceu de Andrade, desde o cruzamento com a Rua Paulo Freire até o cruzamento com a Rua Dr. Campos Lima, e a interdição da Rua Dr. Campos Lima desde o cruzamento com a Rua Dr. Dirceu de Andrade até a Rua José Bispo dos Santos. Ao todo, as equipes da SO irão remodelar 300 metros de rede de drenagem, cerca de 150 metros em cada via.

Para a execução do serviço, a Rua Dr. Dirceu Andrade fica interrompida para o tráfego, no horário de 7h30 às 16h30, sendo liberada após o expediente. A previsão é finalizar a intervenção em até 30 dias.





Tags:

A | Interdição