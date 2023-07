Em função de um acidente em que uma carreta derrubou um poste no trevo do Bairro Jardim Esperança, na Região Sudeste, o trânsito funciona em esquema de pare e siga na tarde desta terça-feira (25). O poste deverá ser substituído ainda nesta terça-feira, embora ainda não há previsão de finalização do trabalho. Não há, até o momento, registro de feridos.