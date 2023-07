Três homens, de 28, 30 e 49 anos, foram presos por porte ilegal de arma de fogo nesta terça (25) nos bairros Mariano Procópio e Jóquei Clube II, Zonas Leste e Norte de Juiz de Fora.

PRISÃO NO MARIANO PROCÓPIO

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais abordaram os dois homens de 30 e 49 anos, que andavam pelo local. Durante as buscas foram localizados um revólver calibre 38 e 42 munições do mesmo calibre.

Ainda, segundo a PM, os suspeitos estavam indo vender o material. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão

FOTO: PMMG - Dois homens são presos por porte ilegal de arma de fogo no bairro Mariano Procópio

PRISÃO NA ZONA NORTE

Conforme informações da Polícia Militar, durante uma operação ocupação no bairro Jóquei Clube II e, após informações de que um individuo estaria manuseando uma arma de fogo na rua, os militares foram até o local e viram o homem de 28 anos.

Após a busca pessoal foram encontrados uma pistola calibre .40 com numeração raspada, um carregador e 11 munições de mesmo calibre. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.





FOTO: PMMG - Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo no Jóquei Clube II

