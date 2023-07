Devido a serviços de manutenção na rede elétrica, a Estação de Tratamento de Água (ETA) São Pedro está sem energia na manhã desta quarta-feira (26). Segundo a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a interrupção no fornecimento elétrico se estenderá até meio-dia. Neste período, a ETA está com sua operação suspensa, o que pode afetar o abastecimento da Cidade Alta, incluindo as localidades do Aeroporto, Alphaville, Alto dos Pinheiros, Borboleta, Bosque do Imperador, Bosque Imperial, Viña del Mar, Chalés do Imperador, Cidade Universitária, Colinas do Imperador, Colinas do São Pedro, Cruzeiro de Santo Antônio, Granville, Itatiaia, Jardim Casablanca, Jardim Marajoara, Jardins Imperiais, Nova Germânia, Adolfo Vireque, Loteamento Harmonia, Loteamento São Vicente de Paula, Loteamento Via do Sol, Mantiqueira, Marilândia, Martelos, Morada do Serro, Nossa Senhora de Fátima, Novo Horizonte, Portal da Torre, Parque Jardim Colonial, Parque São Pedro, Recanto da Primavera, Residencial Pinheiros, Santana, Santos Dumont, São Clemente, São Lucas, São Pedro, Serra d'água, Serro Azul, Spinaville II, Tupã e Vila São Jorge.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água durante os trabalhos. Tão logo a energia elétrica seja restabelecida, o abastecimento será retomado. A previsão é de que o fornecimento de água seja normalizado até a madrugada de quinta-feira (27).

Tags:

Abastecimento | água