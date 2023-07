Quatro jovens, de 18, 19 e 26 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas na noite desta quarta (26) no bairro Linhares em Juiz de Fora. Um jovem, de 18 anos, conseguiu fugir da abordagem policial.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento os militares foram até um local no bairro, alvo de denúncias de tráfico de drogas, onde os suspeitos estavam.

Durante as diligências em uma casa abandonada os policiais abordaram os suspeitos e um deles conseguiu fugir. Foram apreendidos 101 predas de crack, 10 barras de crack, oito porções de cocaína, R$209,50 duas balanças de precisão, 17 isqueiros, nove carregadores de celular e quatro celulares.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação. A PM continua no rastreamento do jovem que conseguiu fugir.





