Um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 20 anos, roubaram um idoso, de 75 anos, com golpe de mata-leão e o ameaçaram com uma faca na noite desta quarta (26) no bairro Alto dos Passos, Zona Sul de Juiz de Fora. No roubo, o idoso teve uma arma levada pela dupla, que acabou sendo pega pela polícia, também foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o idoso estava passando pela rua quando foi abordado pela dupla, que ofereceu verduras para ele comprar. Diante da negativa da vítima, os suspeitos, armados com uma faca, surpreenderam a vítima com um golpe de mata-leão. O idoso caiu no chão e teve um revólver calibre 22 retirado de sua cintura.

A PM então iniciou o rastreamento e encontrou os suspeitos. Após uma busca pessoal tanto as facas usadas no roubo quanto o revólver subtraído, foram localizados.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

Tags:

C | PM | roubo