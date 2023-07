O desaparecimento de um idoso de 64 anos foi notado por moradores e vizinhos nesta semana no Bairro São Mateus, Zona Sul. Havia mais de 15 dias que o homem não era visto no Bairro e vizinhos começaram a sentir cheiro de carne em decomposição vindo da residência dele, na Rua Padre Café.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e fizeram contato com familiares que moravam próximo do idoso, que permitiram a entrada no imóvel. Todas as portas e janelas encontravam-se trancadas. Foi necessário forçar a entrada por meio de uma das janelas.

Os bombeiros fizeram uma varredura pelos cômodos e encontraram a vítima em avançado estado de decomposição. A Polícia Civil realizou perícia no local e a Polícia Militar registrou o ocorrido.







