Duas tentativas de homicídio foram registradas entre sexta (28) e sábado (29) em Juiz de Fora. Os crimes aconteceram nos bairros Jóquei Clube e Vitorino Braga, nas Zonas Norte e Leste da cidade.

JÓQUEI CLUBE

De acordo com a Polícia Militar, na tarde desta sexta (28), a vítima, um homem de 37 anos, estava em um bar quando um homem, de 24 anos, aparentando estar sob efeito de drogas, entrou no local e, após encará-la, começou uma discussão e, por conta disso, foi retirado do bar. Em seguida, ele voltou ao local com um simulacro de arma de fogo e começou a dar facadas na vítima. O alvo foi atingido com duas facadas no braço esquerdo, uma no braço direito e duas nas costas. A vítima foi socorrida por populares para a Upa Norte. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Durante o rastreamento a PM fez contato na casa do primo do suspeito, de 24 anos, onde concluíram que o mesmo ajudou o suspeito na fuga. O homem acabou sendo encontrado pela PM no Bairro São Judas Tadeu, onde mora.

Tanto o primo quanto o suspeito foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão. O motivo do atrito não foi esclarecido.

VITORINO BRAGA



Segundo informações da PM, na noite deste sábado (29), a vítima, um homem de 47 anos, foi encontrada caída no chão após ter sido atingida por dois tiros na região do abdômen. No momento que foi encontrado, o homem estava consciente e informou que o autor dos disparos seria o seu vizinho, de 22 anos.

A PM iniciou o rastreamento e encontrou o suspeito escondido em uma casa abandonada, nos fundos do lote do vizinho. No local foi apreendido a arma do crime de 6,35, carregada com cinco munições, duas buchas de maconha e mais seis munições do mesmo calibre da bereta que estavam dentro de um pote.

Ainda, conforme informações da PM, entre as partes já havia acontecido discussões envolvendo familiares. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.