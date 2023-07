Dois carros foram roubados à mão armada neste domingo (30) nos bairros Marilândia e Araújo em Juiz de Fora.

ROUBO DE UM RENAULT DUSTER NO MARILÂNDIA

De acordo com informações da Polícia Militar, na tarde deste domingo (30), a vítima, um homem de 60 anos, estava dentro do carro, um Renault Duster cinza, quando foi abordada por dois homens portando uma arma de fogo. A dupla anunciou o assalto, fazendo a vítima descer do carro e fugiu. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.

ROUBO DE UM GOL NO ARAÚJO

Segundo informações da Polícia Militar, ainda na tarde deste domingo (30), a vítima, um homem de 39 anos, estava indo até seu carro, um gol preto, que estava estacionado quando foi abordado por quatro suspeitos. Um deles portava uma uma arma de fogo, que anunciaram o roubo e pegaram o carro. Dois suspeitos fugiram no gol e os outros dois fugiram em um Citroen C4 que estava dando apoio no crime. Até o momento ninguém foi preso. A PM segue no rastreamento.







