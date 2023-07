Um incêndio em um imóvel na Rua Urbano Ribeiro de Carvalho, no Bairro São Geraldo, em São João del-Rei foi combatido e exterminado pelo Corpo de Bombeiro na noite deste domingo (30). Os quartos do imóvel estavam tomados pelas chamas, quando a equipe chegou ao endereço. As labaredas, conforme os profissionais, estavam concentradas nos fundos da edificação. Uma cômoda, um guarda-roupa e roupas foram completamente consumidos pelas chamas. A ação rápida contribuiu para que o sinistro ficasse confinado apenas no quarto , evitando assim que atingisse outros locais.

Segundo informações de testemunhas, uma vela acesa pode ter sido a causa do incêndio. Ninguém se feriu. Após vinte minutos de trabalhos no local, os militares debelaram por completo as chamas.

