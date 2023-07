A Prefeitura de Juiz de Fora informou nesta segunda-feira (31) que está disponibilizando um pré-cadastro para pessoas que desejam adquirir o Cordão de Girassol. Segundo o Executivo, o objetivo inicial é levantar informações sobre pessoas residentes no município de Juiz de Fora que possuem alguma deficiência, doença e/ou transtornos ocultos que se enquadrem nos critérios de elegibilidade para aquisição do Cordão de Girassol. Pessoas interessadas devem realizar o pré-cadastro através do formulário.

O Cordão de Girassol é um instrumento de identificação que visa promover atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados para pessoas que possuem doenças, deficiências e/ou transtornos considerados ocultos.

O cordão poderá ser solicitado somente por aqueles que possuam a doença, deficiência e/ou transtorno oculto, ou por um representante legal, mediante apresentação de atestado médico que comprove a existência da doença e/ou transtorno, bem como comprovante de residência atualizado de Juiz de Fora.

São consideradas doenças, deficiências e/ou transtornos ocultos:

- Autismo;

- Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH);

- Síndrome de Tourette;

- Doença de Chron;

- Visão monocular;

- Visão subnormal;

- Pacientes ostomizados;

- Transtornos psiquiátricos;

- Deficiência intelectual;

- Fibrose cística.