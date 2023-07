Um apasseiro de 55 anos e um cobrador se agrediram durante uma viagem da linha 737, Jóquei Clube, em Juiz de Fora, na manhã desta segunda-feira (31). Segundo o cobrador da empresa de ônibus urbano, por volta das 9h20, na altura da Rua Bernardo Mascarenhas, um passageiro ocupava um dos assentos preferenciais para idosos quando uma senhora solicitou ao motorista e ao cobrador que esse homem desse lugar à ela.



Por causa disso, ocorreu uma discussão em que o passageiro agrediu o cobrador com um soco no rosto, onde também o cobrador desferiu um soco no rosto do passageiro. Ambos apresentaram ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar (PMMG), o passageiro negou medicação, porém o cobrador foi conduzido ao Hospital De Pronto Socorro Dr. Mozart Geraldo Teixeira (HPS), ficando hospitalizado por conta de uma fratura na região do nariz causada pela agressão.

Segundo a ocorrência, o passageiro não deu sua versão dos fatos e ambos foram listados como autores do crime de lesão corporal leve.



O Portal tentou contato coma assessoria da empresa responsável pelo ônibus, porém não houve retorno até o fechamento da reportagem.

