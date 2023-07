Mais de 70 mil alunos voltam às aulas para o segundo semestre letivo de 2023 em Juiz de Fora. Algumas instituições já iniciaram às suas atividades pedagógicas nesta segunda-feira (31), porém a maioria recomeça, na terça-feira (1º). Veja abaixo.

Rede Municipal

A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) recomenda que os pais e responsáveis verifiquem junto à escola a data de reinício das aulas, por causa da variação entre as instituições, e fiquem atentos na frequência do estudante. A participação ativa da criança e do adolescente nas atividades pedagógicas é importante e faz diferença no processo de desenvolvimento e aprendizagem, e, sobre isso, a professora de anos iniciais Leiliane Oliveira reforça: “O que se espera do aluno no retorno das aulas é que ele venha motivado das férias e que possa obter melhores resultado sempre. A participação do estudante precisa ser estimulada através de atividades pedagógicas e para que saibamos se estamos sendo assertivas, precisamos também de um retorno a fim de que possamos implementar mais saberes.”

As atividades deste ano letivo estão programadas para ocorrerem até a terceira semana de dezembro. A Rede Municipal conta com 102 escolas, que atendem a mais de 41 mil estudantes em turmas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Escolas Estaduais

A rede de Escolas Estaduais, com 45 instituições e cerca de 29 mil estudantes, retorna às suas atividades nesta terça-feira (1). Segundo o calendário escolar, a rede prevê um outro recesso na semana das crianças entre os dias 9 e 13 de outubro, não havendo aula.

Passe fácil estudante

O estudante que precisa se cadastrar para receber o benefício do Cartão Passe Fácil Estudante, basta atender estes critérios:

- Estudar na rede municipal de Ensino;

- Ter renda familiar igual ou inferior a dois salários-mínimos (salário bruto);

- Residir a uma distância igual ou superior a um quilômetro da Escola;

Para mais informações, confira aqui.



