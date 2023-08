Um fiscal de perdas, de 30 anos, de um supermercado foi agredido por cinco homens durante um roubo no estabelecimento na tarde desta segunda (31) no bairro Mariano Procópio em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que os cinco suspeitos entraram no local e pegaram uma garrafa de whisky, momento em que ela interviu e acabou sendo agredida com socos e chutes pelos suspeitos. A vítima também teve seu celular roubado durante a ação.

Após as agressões os suspeitos fugiram e até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





