Três homens, um deles portando arma de fogo, invadiram uma mercearia, roubaram produtos e ainda levaram um dos funcionários como refém na fuga, na noite desta segunda (31) no distrito de Humaitá em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas, dois homens de 32 e 34 anos, relataram que estavam trabalhando no local quando os suspeitos chegaram em um carro, Corsa Classic, anunciaram o roubo, pegaram dois celulares, um cofre com R$1.101,45, envelopes, 52 isqueiros, três caixas de lâminas de barbear, 67 maços de cigarro, um aparelho DVR, mouse e monitor.

Após a ação uma das vítimas foi obrigada a entrar no carro com os suspeitos, que fugiram. Ela foi abandonada em uma estrada sem ferimentos.

A PM iniciou o rastreamento e encontrou o carro usado no crime na estrada da Cachoeira de Santa Cruz. Os materiais, exceto o cofre, estavam dentro do veículo e foram recuperados. As roupas usadas pelos suspeitos também estavam no carro. O automóvel foi removido pelo guincho e a perícia foi até o local realizar os trabalhos de praxe.

Até o momento ninguém foi localizado ou preso. A PM segue no rastreamento.





