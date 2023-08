Quatro homens, de 19,20,22 e 27 anos, foram presos por tráfico de drogas com mais de R$8mil em dinheiro, na tarde desta segunda (31) no bairro Bom Pastor, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro os policiais abordaram o carro em que eles estavam, um Gol prata, que ao perceberem a presença dos militares ficaram nervosos e tentaram se desfazer do material que estava dentro do automóvel.

Foi realizada a abordagem e apreendido R$8.771, duas balanças de precisão, seis celulares, uma porção de maconha, duas munições intactas, de calibre de uso permitido sendo uma calibre .38 e uma de calibre não informado, e um estojo de calibre 9 milímetro deflagrado.

Os envolvidos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.

