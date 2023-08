A atualização de julho da implantação do Programa Alô Minas confirma a construção das antenas nos distritos de Penido e Humaitá. De acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o Distrito de Caeté, que também estava previsto para ser beneficiado pela medida, já possui cobertura da operadora TIM e, por esse motivo, foi retirado do programa. A iniciativa visa ativar novas antenas para levar cobertura de telefonia móvel e internet com tecnologia 4G a distritos e localidades mineiras que ainda não contavam com o serviço.

Nesta etapa do projeto, além de Penido e Humaitá, há a previsão de que Monte Verde também seja beneficiado, embora o status da localidade no programa seja de planejamento, o que indica que há um ponto definido para a instalação da antena, assim como o termo para permissão de uso do terreno fechado com a Prefeitura. A ação, nesse caso, está na etapa de elaboração de projeto executivo para a construção da torre, com projeto elétrico e civil. Nos três distritos juiz-foranos a operadora que ganhou o chamamento público foi a Claro S.A.

Segundo o edital, o prazo para que a instalação esteja finalizada é fevereiro de 2024.