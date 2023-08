Dois roubos em lugares distintos foram praticados por dois homens armados em motos na noite desta quarta-feira (2) e madrugada desta quinta-feira (3) no Bairro Alto dos Passos e no Distrito de Monte Verde.

ROUBO NA ZONA SUL

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 33 anos, estava andando pela rua Severino Meireles, quando foi abordada por dois suspeitos, que estavam em uma moto branca. Um deles, portando arma de fogo, anunciou o roubo, pegou uma bolsa com documentos pessoais, celular, cartões de crédito e R$75. Após a ação criminosa os bandidos fugiram e, até o momento, não foram identificados ou presos. A PM segue no rastreamento.

MOTO ROUBADA EM MONTE VERDE

De acordo com o registro da PM, um casal, um homem de 36 e uma mulher de 37 anos, estavam em uma moto na rodovia MG 353, no KM 127, indo para a sua residência quando foram abordados por dois homens em outra moto. O suspeito que estava na garupa, e em posse de uma arma de fogo, anunciou o roubo, pegou a moto do casal e fugiu.

Até o momento ninguém foi identificado ou preso. A PM segue no rastreamento.





