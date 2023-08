O Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon), em Juiz de Fora, está orientando pessoas que podem se beneficiar da primeira fase do Desenrola Brasil, programa do governo federal destinado a incentivar a renegociação de dívidas. De acordo com o publicado no portal gov.br, o objetivo é que os endividados limpem seus nomes ou deixem de ter o CPF negativado e, assim, voltem a poder comprar a prazo, pedir empréstimos, abrir crediário e fazer contratos sem dificuldades.

O Sedecon aconselha os interessados em ingressar no programa a procurarem o serviço ao consumidor da Câmara, para ser avaliado se realmente vale a pena. “Conforme for, a pessoa pode se endividar ainda mais. O Sedecon tem ajudado o consumidor interessado a se cadastrar no portal gov.br para acessar a plataforma digital do programa. Também podemos colaborar na negociação direta com os bancos, nos casos em que for mais vantajoso. O consumidor deverá trazer os contratos e comprovantes das dívidas, bem como o comprovante de renda”, explica o coordenador do Sedecon, Nilson Ferreira Neto.

Nos termos do art. 3.º da Portaria n.º 634, que regulamenta o programa, poderão participar do Desenrola Brasil - Faixa 1, na condição de devedores, as pessoas físicas com renda mensal igual ou inferior a dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Nesta primeira fase, o Desenrola não abrange dívidas que possuam garantia real; ou sejam relativas a crédito rural, financiamento imobiliário, e operações com funding ou risco de terceiros.

O Sedecon fica no Centro Administrativo da Câmara, na Rua Marechal Deodoro, 722, térreo, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.