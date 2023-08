Três jovens, de 19, 20 e 22 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas, com pinos de cocaína e buchas de maconha, no início da noite desta quinta-feira (3), no Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante um patrulhamento pelo bairro, a PM se deparou com os três suspeitos que, ao avistarem os militares, tentaram fugir. Durante a fuga eles invadiram uma residência onde estava uma idosa de 75 anos. Os policiais cercaram o local e conseguiram capturar os suspeitos.

Durante as buscas, foram localizados R$2.112, uma bolsa com 39 pinos de cocaína e uma porção de maconha. Ainda, segundo a PM, com a ajuda de um cão farejador, foram localizados em um terreno baldio 19 buchas de maconha, mais 4 pinos de cocaína e R$10.

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido.



