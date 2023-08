Na noite dessa quinta-feira (3), duas pessoas, sem idades identificadas, fizeram disparos no Bairro Linhares, deixando um homem de 21 anos ferido. De acordo com o depoimento da vítima, enquanto ela estava no bar uma motocicleta que passava no local parou e o passageiro a perguntou sobre um determinado endereço e saíram do local. Porém, depois de um tempo, eles retornaram realizando os disparos e um deles atingiu o braço da vítima.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Os suspeitos não foram localizados.