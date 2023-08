Um jovem, de 20 anos, foi preso, e um adolescente, de 16 anos, apreendido após tentarem roubar um homem, de 33 anos, na noite desta sexta (04) na rua Rosa Fatori Anselmo, no bairro Marajoara, Cidade Alta de JF.

Segundo informações da Polícia Militar, os policiais receberam informações via Copom, sobre a tentativa de um roubo no local. Os militares conseguiram abordar os suspeitos e com eles encontraram um simulacro de arma de fogo, que foi apreendido.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Plantão para as demais providências juntamente com o material apreendido na ação.

