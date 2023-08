Dois homens morreram após serem atingidos por disparos de arma de fogo no último sábado (5), na Rua Manoel Ribeiro Almeida, Bairro Santo Antônio, em Juiz de Fora.

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram atingidas e não resistiram, morrendo ainda no local.

Uma mulher também foi atingida na perna. Ainda não se sabe a moticvação do crime, que segue para investigação da Polícia Civil, até o momento ninguém foi preso.





Tags:

Baleado | Morre | PM | Polícia