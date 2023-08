Um adolescente de 15 anos foi apreendido com 23 papelotes de cocaína, 25 tubos da mesma droga, cinco porções de maconha, um telefone celular e R$100 na tarde desta segunda-feira (7), no Bairro Vila Alpina, Zona Leste. Equipes do Grupo Especializado de Recobrimento (Moto GER) e de Rondas Ostensivas Com Cães (Rocca) realizaram uma ação em um ponto conhecido de venda de drogas.

O garoto atuava na comercialização do ilícito, quando percebeu a aproximação das viaturas. Ele tentou se esconder e fugir, porém foi perseguido e capturado. A cadela policial Uzzy Lieudegarde encontrou as drogas que estavam com ele. O menor infrator foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.







