Nesta terça-feira (8), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza uma manutenção no Booster Granbery de 8h às 17h. Neste serviço, será instalado um medidor de vazão na bomba da unidade e substituído um registro de recalque. Para isso, a estação de bombeamento (booster) ficará parada durante os trabalhos, podendo comprometer o abastecimento do bairro Granbery, do Loteamento Residência, de algumas ruas do Centro da cidade, como Batista de Oliveira (após o cruzamento com a Avenida Itamar Franco), Delfim Moreira, Antônio Carlos e, ainda, da Avenida Barão do Rio Branco, do cruzamento com a Rua Sampaio, sentido Bom Pastor, até a Rua Romão Guedes.

A Cesama orienta para que os moradores da região economizem água até a regularização total do abastecimento, que deve acontecer ao longo da noite de terça e madrugada de quarta-feira (9).

Abastecimento | água | Bairro | Cesama | Itu | Moradores