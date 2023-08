Nesta terça-feira (8), o Executivo sancionou a Política Municipal para a População em Situação de Rua do Município de Juiz de Fora. A iniciativa foi marcada pelo lançamento oficial do Aquabox – Alma Lavada, equipamento público com o objetivo de efetivar o direito à higiene pessoal e à dignidade humana, situado embaixo do viaduto Augusto Franco – Rua Ângelo Falci, 100, Centro.



O contêiner é equipado com cinco cabines sanitárias, cada uma com chuveiro elétrico e vaso sanitário, uma delas adaptada para pessoa com deficiência. São oferecidos sabonete líquido e toalha de banho, que são devolvidas após o uso e levadas para lavagem. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, com capacidade para 100 banhos diários.