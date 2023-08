Um motociclista esfaqueou e matou um cachorro no Bairro Retiro,Zona Sudeste de Juiz de Fora na segunda-feira (7). O crime ocorreu na frente da casa do tutor do animal. Segundo o tenente Júlio César de Almeida, comandante do Pelotão de Polícia Militar de Meio Ambiente, há duas versões sobre o fato.

O tutor disse à Polícia, que o motoboy passou na via, correu atrás do condutor da moto e o mordeu. O homem foi embora, guardou a moto, voltou com uma faca e golpeou o cachorro, na frente da filha do dono do cão. O suspeito, no entanto, afirma que a agressão ocorreu no momento em que foi atacado, para se defender.

Ainda segundo o comandante, outras testemunhas reforçam a versão do tutor. O motoboy foi autuado com uma multa no valor de R$5 mil. O caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil para investigação.

.