As intervenções na Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), Bairro Industrial causam retenção na Avenida Juscelino Kubitscheck que ultrapassa o Viaduto Ramirez Gonzalez, no sentido Centro/Benfica, conforme flagrado pela equipe da ACESSA.COM na tarde desta quarta-feira (9). A concentração de veículos ocorre por conta das obras de construção de de um dique de contenção de cerca de 1km de extensão para criar uma barreira física, impedindo vazamento e infiltrações. A intenção é combater um problema que se estende há décadas de enchentes e inundações na localidade.

A Prefeitura esteve na comunidade em um encontro que ocorreu no fim de julho, que contou com a participação de parte do secretariado , na qual foram detalhadas as ocorrências de desvios para viabilizar a primeira fase da obra, com a interdição no Acesso Norte. Além do tráfego alterado para os veículos, a Prefeitura também adaptou o itinerário das linhas de ônibus que atendem a região