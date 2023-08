Um homem, de 31 anos, foi preso após espancar o sobrinho, de 11 anos, na manhã dessa quarta (9) no Bairro Eldorado, Zona Sul de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os policiais foram acionados depois de receberem denúncias de que a criança estava sendo espancada. Ao chegarem no local, os militares ouviram os gritos de socorro da criança e entraram na casa. No local estavam o tio, a criança e a filha do suspeito, de 4 anos.

A criança relatou para os policiais que na segunda (7) e terça (8) já havia sido agredida e que a agressão teria causado um hematoma no seu olho esquerdo. Na quarta (9) ela contou que estava sendo agredida com com cinto nas costas e pernas.

Segundo a PM, no momento da prisão o suspeito ofereceu resistência e chegou a quebrar o celular da vítima. Já dentro da viatura o homem, muito agressivo, danificou o espaço com chutes.

Ainda, conforme registro da Polícia Militar, a motivação do crime seria o fato da vítima ter esquecido a senha do Facebook da namorada do suspeito. Há cerca de 15 dias, já haviam denúncias registradas sobre as agressões, tanto no Conselho Tutelar tanto no Disque 100, Direitos Humanos . A vítima não estaria frequentando as aulas na escola, uma vez que a avó não queria que os colegas perguntassem o motivo do hematoma no olho.

O Conselho Tutelar compareceu ao local e a vítima foi encaminhada para a realização do exame de corpo delito. Já a filha do suspeito foi encaminhada para uma casa de acolhimento provisória de menores.

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Conselho Tutelar para saber mais sobre as denúncias feitas antes da ocorrência dessa quarta (9), mas ainda não teve retorno.





Crime | Polícia | Sobrinho | Tio