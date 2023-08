O Miss Brasil Gay é um concurso de beleza para transformistas que ocorre anualmente na cidade de Juiz de Fora desde 1977, quando o cabeleireiro Francisco Mota, ou ‘Chiquinho Mota’, deu início à essa tradição. O evento se trata de uma competição entre 27 candidatos (26 estados brasileiros e o Distrito Federal), onde o certame busca eleger uma pessoa que represente a beleza gay do país. Além disso, por ser conhecido internacionalmente, o evento recebeu o registro de patrimônio imaterial do município de Juiz de Fora em 2007.



Por causa do evento, a ÚTIL/Guanabara, empresa de ônibus de viagem, está realizando uma promoção com 50% de desconto no valor da passagem. Segundo a empresa, essa é uma maneira de reafirmar seu compromisso com a diversidade e a cultura do respeito às populações LGBTQIAPN+. Esse é um apoio e patrocínio que já acontece há anos e agora, com a unificação das marcas, o objetivo é deixar claro que esse apoio permanece o mesmo.

A Guanabara recomenda que, para garantir a promoção, os bilhetes devem ser adquiridos com antecedência de, no mínimo, dez dias antes do evento, que ocorre no dia 19 de agosto. Os descontos são válidos para compras feitas pelas plataformas on-line e também presencialmente nos guichês. A promoção também será oferecida pelas viações Brisa, Expresso Guanabara, Real Expresso e Sampaio, todas pertencentes ao mesmo grupo, que tenham como destino Juiz de Fora.

Segundo a assessoria de comunicação da ÚTIL/Guanabara, a expectativa é movimentar milhares de passageiros para o evento, visto que 60% do público vai para esse evento através do ônibus.

Segundo Letícia Pineschi, diretora de marketing da Guanabara, o apoio a eventos ligados ao incentivo da cultura da inclusão é algo que o grupo entende como muito importante adotar. “Uma empresa de transportes públicos possui um papel muito maior que apenas transportar pessoas, mas sim suas histórias, sua cultura e, nesse sentido, há que se participar dos movimentos socioculturais da comunidade”, conta.