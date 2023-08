Uma jovem, de 23 anos, foi mantida em cárcere privado, agredida e estuprada pelo companheiro, também de 23 anos, no Bairro Teixeiras em Juiz de Fora. Ela estava em cárcere desde a última segunda (7), conseguiu fugir e pedir ajuda para a Polícia Militar (PM).

De acordo com informações da PM, após a vítima conseguir fugir e pedir ajuda, a guarnição iniciou o rastreamento para prender o suspeito e foi até o local onde a jovem foi mantida em cárcere. Ao chegarem na residência, o suspeito conseguiu fugir pelos fundos, onde há uma mata e construções abandonadas.

Os militares continuaram as diligências e receberam informações de que o suspeito havia voltado no imóvel com o intuito de matar a jovem, portando uma faca. O homem estaria extremamente motivado e sob efeito de drogas. A PM precisou negociar e usar a força para contê-lo.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com uma faca inox, com mais de 20cm, que foi apreendida na ação.







