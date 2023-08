Nos próximos dias será publicado no site da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) a relação dos professores que farão a prova da terceira fase do concurso para o magistério. A retomada do certame foi feita pelo secretário de Recursos Humanos, Rogério Freitas, em um vídeo postado na tarde desta sexta-feira (11). As provas de sala de aula ocorrerão na primeira quinzena de setembro. A relação de nomes deverá ser compartilhada também na página da banca responsável pela seleção.

Segundo o secretário, a Prefeitura garantirá a nomeação de todos os professores, conforme as vagas previstas no edital. O titular da pasta ainda pediu atenção aos candidatos na conferência das datas, para que consigam se preparar adequadamente.