Cerca de 800 litros de etanol vazou de uma carreta carregada com combustível na noite de sexta-feira (11), no Bairro Parque Guarani, em Juiz de Fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção do veículo do local que transportava 42 mil litros de etanol.

Conforme informações da corporação, o motorista manobrava a carreta para entrar no posto de combustível para descarregá-la, quando uma das válvulas se rompeu, devido à entrada do posto ser íngreme. Os bombeiros tentaram contato com um guincho para auxiliar na remoção, sem sucesso. Dessa forma, com a ajuda de outra carreta que estava próxima do local e a ferramenta 'linha do tirfor', a equipe conseguiu rebocar o veículo até o posto.