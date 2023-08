Três homens, dois de 43 anos e um de 19 anos, foram presos em flagrante por envolvimento em um roubo na noite de sexta-feira (11), no Bairro Monte Castelo, em Juiz de Fora.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações via rede rádio sobre o assalto a uma mulher na região Norte da cidade. As equipes do 27° Batalhão da PM deslocaram até o local da ocorrência e com as características dos suspeitos, conseguiram localizá-los e efetuar as prisões em flagrante. As armas brancas utilizadas no crime foram apreendidas e o aparelho celular da vítima recuperado.

Os três homens foram encaminhados à Delegacia de Plantão, juntamente com os materiais apreendidos, para demais providências.

