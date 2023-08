Um idoso, de 77 anos, foi agredido com um soco na nuca e roubado em plena luz do dia, na manhã desse domingo (13) na Rua São Sebastião, Centro de Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima relatou que voltava da feira livre quando foi abordada e agredida com um soco na nuca por um suspeito desconhecido. Após o soco, a vítima caiu no chão e na queda a pochete que usava se soltou, momento que o indivíduo pegou o objeto e fugiu.

A vítima relatou que a pochete continha documentos pessoais, um celular e R$200. Até o momento ninguém foi preso.





