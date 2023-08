As recentes mudanças na estrutura do planejamento urbano de Juiz de Fora foram consideradas preocupantes por várias entidades, dentre elas, o Instituto dos Arquitetos do Brasil – Núcleo Zona da Mata e Vertentes (IAB/ZMV), o Departamento de Minas Gerais do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de Minas Gerais e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, que enviaram neste mês, uma carta aberta à prefeita Margarida Salomão (PT).

No documento, as entidades representativas destacaram que a substituição de Arquitetos e Urbanistas, por engenheiros Civis sem formação específica nas temáticas urbanas, nos cargos de gerência e assessoria, além da transferência arbitrária e a substituição da Secretária da pasta por um profissional da Engenharia Civil sem a devida qualificação para um cargo de tamanha responsabilidade, gera uma grande preocupação e indignação.



A troca de secretários foi feita por Margarida em junho deste ano, a então secretária Lívia Delgado, foi substituída pelo engenheiro civil Raphael Lopes Ribeiro. O Acessa entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno.