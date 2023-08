Um taxista que não teve a identidade revelada foi vítima de uma tentativa de assalto nessa segunda-feira (14), em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que pegou um passageiro no Bairro São Matheus com destino a Avenida Getúlio Vargas e durante o deslocamento, quando se aproximava da Praça Antônio Carlos, o autor proferiu os seguintes dizeres: “ perdeu, quietinho”, ele estava segurando um objeto preto, simulando ser uma arma.

Com objetivo de evitar a prática do delito, a vítima começou a conduzir o veículo na contramão da direção e próximo a Praça dos Três Poderes começou a pedir socorro, momento em que alguns pedestres que passavam pelo local começaram agredir o suspeito, ainda no interior do táxi. As agressões continuaram na rua, inclusive a própria vítima agrediu o autor.

Ainda segundo os policiais, o objeto que o infrator segurava no interior do táxi era uma caixa de balas na cor preta que veio a cair ao solo durante as agressões. Diante da situação as partes foram encaminhadas à Delegacia Regional.